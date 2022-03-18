Париж, , 10:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон совершит визит в город и коммуну По, расположенной на юго-западе страны, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

После презентации своей предвыборной программы Эммануэль Макрон отправится в По 18 марта, где проведет встречу с жителями и региональной прессы.

Другие кандидаты в президенты Франции также отправились в регионы. Эрик Земмур отправится на северо-восток Франции в город Мец. Валери Пекресс также отправится 18 марта на юг страны в города Тулуза.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции заявил, что хочет продолжать инвестировать в армию, в частности, в передовые технологии.

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