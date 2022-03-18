Москва, , 10:53 — REGNUM Западным новостным агентствам, телеканалам, социальным сетям, которые прекратили свою деятельность в России на фоне проведения специальной военной операции на Украине, в том числе из-за страха быть наказанными за публикацию недостоверной информации о деятельности Вооружённых сил России и антироссийскую пропаганду, будет сложно вернуться обратно. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

СМИ (сс) MichaelGaida

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Медведев заявил, что руководители отдельных интернет-ресурсов, в частности компания «Мета», живущие в собственной реальности и следующие только своим субъективным правилам, начали «противозаконную игру в одни ворота».

«Захотели — закрыли доступ любому человеку, сообществу, стране, да чего уж там — собственному президенту в угоду общественному мнению и его политическим противникам. Помогли правильному кандидату выиграть «демократические» выборы в США», — пояснил зампредседателя Совбеза в телеграм-канале.

Однако, по его словам, «своими бездарными решениями» западные медиа лишь существенно сократили свою аудиторию в России.

«И теперь, чтобы вернуться, им придётся на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и её гражданам. Однако не факт, что это у них получится дважды зайти в одну воду», — подчеркнул Медведев.

Он также добавил, что собственные соцсети и мессенджеры есть не только в англосаксонском мире, но и в России и Китае.

«Наша страна обладает всеми необходимыми инструментами и опытом их развития. Будем и дальше поддерживать их», — заключил зампред Совбеза РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 14 марта требованию Генпрокуратуры работа соцсети Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) была заблокирована на территории России. Причиной стало разрешение компании Meta для пользователей Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) и Facebook (сайт, запрещённый на территории РФ) из ряда стран призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.

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