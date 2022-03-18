Тбилиси, , 10:52 — REGNUM Правительство Грузии не рассматривало планы прокладки догори в Чечню. Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Грузии.

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотели бы откликнуться на распространённую в медиа информацию о рассмотрении на Совете безопасности России вопроса строительства дороги между Грузией и Чечнёй и чётко заявить, что Грузия никогда не рассматривала и не рассматривает строительство подобной дороги», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что все сообщения, что подобный проект готовили в Грузии, являются ложными. Авторы сообщения призвали СМИ распространять только проверенную информацию.

Стоит отметить, что на этой неделе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Грозном выездное совещание с руководителями Северо-Кавказского федерального округа. На встрече предложение построить дорогу в Грузию высказал глава правительства Чечни Муслим Хучиев. Он заявил, что это стратегически важно для России. Ранее о подобном проекте говорил глава Чечни Рамзан Кадыров.