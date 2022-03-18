Донецк, , 10:51 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) выплатили пенсии в ранее освобожденных от киевских боевиков населенных пунктах. Об этом 18 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В освобождённых Мирном и Новосёловке Второй осуществлена выплата пенсий 145 получателям, ещё 12 человек получили социальные пособия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что власти республики продолжают вести первоочередные мероприятия, которые направлены на восстановление социально-гуманитарной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике 18 человек получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований.