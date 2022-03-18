Москва, 18 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер и глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович покидает пост главы фонда «Сколково», сообщает 18 марта РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

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Уволить бывшего вице-премьера за осуждение специальной военной операции России на Украине потребовали в «Единой России». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал слова Дворковича «поведением пятой колонны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая работа Дворковича будет зависеть от его личного решения.