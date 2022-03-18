Барнаул, , 10:49 — REGNUM Пекарни и хлебопромышленные предприятия Алтайского края, который традиционно считается житницей России, в условиях введения антироссийских санкций оказались заложниками ситуации и вынуждены поднимать цены на свою продукцию: цена на муку и другие продукты растут каждую неделю, а помощь власти региона оказывают посредственную. Это следует из публикации ИД «Алтапресс» 18 марта.

Свежий хлеб Rus.coop/ru

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Одной из мер поддержки является программа субсидирования на тонну произведенной продукции. Впервые в России ее запустили весной 2021 года, когда на фоне, казалось бы, рекордных урожаев пшеницы, в стране стал дорожать хлеб. Алтайский край тогда получил 28 млн рублей, объем поддержки составил 2 рубля на килограмм. В 2021 года директор барнаульского хлебозавода № 4 Константин Терновой рассказывал altapress.ru, что средств оказалось крайне мало, и получили их далеко не все.

Сложнее, чем сейчас, никогда не было, даже в пресловутые лихие 90-е: ситуация с сырьем близка к катастрофической, считает директор «Новоалтайского хлебозавода» Сергей Гатилов. По его словам, оптовые цены на сахар молниеносно выросли на 50% до 85 рублей, маргарин и того больше — со 100 рублей до 220 рублей за килограмм. Мука тоже не отстает — прирост за первую неделю марта составил 20%.

Чтобы сохранить коллектив и не допустить на предприятии паники, на «Новоалтайском хлебокомбинате» взяли кредит на выплату заработной платы. Но оборотных средств критически не хватает — закупать сырье приходится с предоплатой, а реализация хлеба идет с отсрочкой платежей. Таково условие торговых сетей. Вот и пришлось предприятию в начале марта известить контрагентов о повышении цен на хлебобулочную продукцию по разным позициям до 20%, на кондитерские изделия — до 40%.

Сам директор признается: письмо вызвало бурю негатива. Как только его ни называли — и хапугой, и спекулянтом, наживающимся на непростой ситуации. Сам же Сергей Гатилов свою позицию объясняет просто: если сейчас не повысить цену на хлеб, завтра, возможно, предприятие работать уже не сможет.

С учетом кратно подорожавшего сырья инициативу с предоставлением субсидии он считает недостаточной. Недостаточной можно назвать и информационную политику алтайского правительства. На сайтах власти региона за последние дни не опубликована ни одна значимая информация об инициативах местных чиновников условиях антироссийских санаций. Более того, в повышении цен на сахар даже местное отделение ФФС тоже не узрело нарушений. Руководитель краевого ведомства Степан Поспелов заявил, что опустевшие полки магазинов и увеличение цены на продукт носят временный характер и вызваны ажиотажным спросом населения.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем, в Иркутской области власти уже обнародовали и реализуют антикризисную программу. Сегодня, 18 марта, стало известно, что на поддержку производителей хлеба в Приангарье будет направлено 49,3 млн рублей. По оценке губернатора региона Игоря Кобзева, средства нужны для сдерживания роста цен на хлеб и хлебобулочные изделий.

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Ранее иркутское АО «Каравай» известило, что в ближайшие два месяца не будет повышать цены на свою продукцию: предприятие работает на муке собственного производства, её запас есть всегда. В 2021 году эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) помогли предприятию выпускать вкусную продукцию, основываясь на принципах бережливого производства. Поэтому несмотря на подорожание сахара и масложировой продукции, в ближайшее время цены на хлеб и кондитерские изделия предприятия не поднимутся.

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