«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в первом серии плей-офф КХЛ
Челябинск, 18 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Салавата Юлаева»
Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Салавата Юлаева» Степан Санников на 22-й минуте.
Таким образом, «Салават Юлаев» вышел вперёд в серии со счётом 1:0. Следующий матч пройдёт 19 марта.
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