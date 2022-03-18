Москва, 18 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. По итогам дня 17 марта нефть марки Brent подорожала на 9,10%, до $106,93 за баррель. На американской сессии цена повышалась до $107,45 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Vneconomy.vn Нефть

Рост котировок был обусловлен заявлением МЭА и техническими факторами. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что с апреля нефтяной рынок может недосчитаться 3 млн баррелей российской нефти и нефтепродуктов.

Рост усилился после пробоя сопротивления $103,65 за баррель.

Сегодня, 18 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, а также новостями о вспышках коронавируса в Китае.

На сегодняшний день в рамках коррекции ожидается повышение цен до $115 за баррель.

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