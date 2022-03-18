Пенза, 18 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Глава Пензенской области Олег Мельниченко 18 марта обратился к жителям и поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, а также поддержал жителей Донбасса.

Minsvyaz.ru Крым — это Россия!

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

«В этот день был закреплён свободный выбор жителей Крыма, и легендарный полуостров вернулся домой — бескровно и мирно был присоединён к России. Благодаря нашему президенту свершилась историческая справедливость — Крым возвратился в родную гавань. История Донбасса стала более сложной, трагичной. Почти 14 тысяч мирных жителей погибли, отстаивая своё право говорить на родном языке, жить по заветам своих предков, сохранять семейные ценности и традиции своего народа», — заявил Мельниченко.

Он подчеркнул, что все переживают за Донецк и Луганск, за родных и друзей — мирных жителей Украины.

«Уверен, что как бы ни было сегодня тяжело, мы выстоим и победим. Крым — наш, Донбасс — рядом! Поддерживаем президента. Гордимся нашей армией и флотом, мужеством российских воинов и людей Донбасса!» — добавил губернатор Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, Пензенская область приняла участие в акциях в поддержку российской армии.

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