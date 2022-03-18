Волжский, Волгоградская область, 18 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Компенсация морального вреда в размере более 345 тысяч рублей за падение на скользком полу в сетевом магазине взыскана по решению суда в пользу жительницы Волжского Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в объединённой пресс-службе судов региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Скользкие ступени

В декабре 2020 года пенсионерка поскользнулась на мокром полу в тамбуре магазина по улице Нариманова. В результате падения 77-летняя женщина сломала бедро.

В ходе судебного разбирательства установлено, что напольное покрытие в магазине не отвечало требованиям безопасности. Решением Волжского городского суда с торговой точки в пользу покупательницы взысканы расходы на лечение, компенсация морального время, затраты на услуги представителя и судебные издержки на общую сумму боле 345 тысяч рублей.

Ответчик обжаловал решение, однако Волгоградский областной суд изучив материалы дела и выслушав участников процесса, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.