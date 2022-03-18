ЦСКА выиграл у «Динамо» первый матч серии в плей-офф КХЛ
Москва, 18 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей
В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Константин Окулов, Семён Панкратов и Антон Слепышев. У «Динамо» отличились форварды Богдан Якимов и Вадим Шипачёв.
Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии со счётом 1:0. Следующий матч пройдёт 19 марта.
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