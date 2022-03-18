Москва, 18 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Константин Окулов, Семён Панкратов и Антон Слепышев. У «Динамо» отличились форварды Богдан Якимов и Вадим Шипачёв.

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии со счётом 1:0. Следующий матч пройдёт 19 марта.

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