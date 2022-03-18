Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM В Екатеринбурге пассажирский автобус попал в ДТП. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

ДТП

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ДТП произошло на пересечении улицы Бебеля и Пехотинцев. Столкнулись автобус и два легковых автомобиля. По предварительной информации, водитель автобуса стал виновником аварии. Он допустил наезд на бордюр. В результате транспортное средство оказалось на полосе встречного движения. Произошло столкновение с двумя иномарками. Пострадали водитель и пассажир Toyota Land Cruiser.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и пожарные. Правоохранители устанавливают точную причину произошедшего.