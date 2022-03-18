Красноярск, 18 марта 2022, 10:44 — REGNUM В школах Красноярского края в течение недели прошли уроки, классные часы и интерактивные занятия по истории вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования края.
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Школьникам рассказали, что решение о воссоединении с Россией сделали жители полуострова сами в ходе референдума. На уроках также обсуждались изменения, которые произошли в Крыму за последние восемь лет.
По итогам занятий учащиеся поздравили крымчан и всех жителей страны с этим событием.
«На школьном уроке я узнал, что в Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и российской идентичностью. Крым — это Родина русского черноморского военного флота, традиции которого мы чтим всем корпусом», — отметил воспитанник Канского морского кадетского корпуса.
Как сообщало ИА REGNUM, концерты, автопробеги и танцевальные флешмобы в честь Крымской весны сегодня, 18 марта проходят по всей стране.
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