Красноярск, , 10:44 — REGNUM В школах Красноярского края в течение недели прошли уроки, классные часы и интерактивные занятия по истории вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования края.

Митинг в поддержку референдума в Севастополе Иван Армашевский

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Школьникам рассказали, что решение о воссоединении с Россией сделали жители полуострова сами в ходе референдума. На уроках также обсуждались изменения, которые произошли в Крыму за последние восемь лет.

По итогам занятий учащиеся поздравили крымчан и всех жителей страны с этим событием.

«На школьном уроке я узнал, что в Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и российской идентичностью. Крым — это Родина русского черноморского военного флота, традиции которого мы чтим всем корпусом», — отметил воспитанник Канского морского кадетского корпуса.

Как сообщало ИА REGNUM, концерты, автопробеги и танцевальные флешмобы в честь Крымской весны сегодня, 18 марта проходят по всей стране.

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