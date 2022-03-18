Москва, , 10:44 — REGNUM Призывы главы пограничной службы Украины Сергея Дейнеко убивать родственников российских военнослужащих поручил расследовать председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба СК РФ в своем телеграм-канале.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

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Отмечается, что, по информации СК России, ранее Дейнеко в публикации на своей странице в соцсети Facebook призвал к убийству жен, детей и родителей российских военнослужащих.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям главы украинской пограничной службы Сергея Дейнеко», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Главному следственному СК РФ поручено в соответствии с действующим законодательством провести все необходимые мероприятия и «при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело».

Кроме того, отмечается, что действия главы пограничной службы Украины в очередной раз подтвердили, что украинский национализм только усиливается и добавляется, что такого рода высказывания только подтверждают то, что на протяжении восьми лет с попустительства Киева зверски уничтожалось гражданское население республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска продолжают успешное наступление в северном направлении в Донецкой Народной Республике.