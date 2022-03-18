Киров, , 10:43 — REGNUM Кировская область присоединится к празднованию восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В Кирове мероприятия пройдут на Театральной площади, сообщает пресс-служба правительства региона.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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В преддверии празднования «Крымской весны» губернатор Кировской области Игорь Васильев встретился с представителями национальных общественных объединений, пригласив их на «патриотическую акцию 18 марта». Он призвал участвовать в мероприятиях «вместе со своими земляками, семьями».

Кировские власти отмечают, что в этом году в ходе акций также выступят в поддержку решения президента России Владимира Путина о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

«В век информационной разрозненности нужно уметь услышать друг друга, и акция «Крымская весна» станет отправной точкой для взаимопонимания и оценки важности всех действий нашего государства», — уверен активист удмуртской молодёжной общественности Андрей Соловьев.

Его поддержал руководитель областной общественной организации «Конгресс татар Кировской области» Равиль Нургалеев, подчеркнув, что Владимир Путин «взял верный курс»:

«В Кировской области все национальности живут дружно, мы хотим, чтобы так было везде».

В Кирове по окончании патриотической акации состоится флэшмоб «Zа Мир! Zа Россию! Zа президента!»:

«Взявшись за руки, кировчане выстроятся в символическую букву Z», — говорят организаторы.

Ранее администрация Кирова предупредила о запрете остановки и парковке транспортных средств с 6 утра до 14:00 на отдельных участках по улицам Карла Маркса, Преображенской, Спасской, Карла Либкнехта, Московской. Кроме того, на время проведения праздника будет прекращено движение транспорта на ряде территорий. В мэрии призывают кировчан заранее планировать маршруты движения.