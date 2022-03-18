Донецк, , 10:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике 18 человек получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований. Об этом 18 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

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В представительстве рассказали, что за сутки украинские войска открывали огонь 20 раз, в результате артобстрела пострадали 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека пострадали в больнице №14 города Донецк в результате обстрелов ВФУ. Также получили ранения три жителя освобождённой Волновахи — две женщины и один мужчина.