Москва, , 10:43 — REGNUM Торги на Мосбирже 17 марта открылись снижением по доллару и евро. Рубль продолжает получать поддержку от принятых мер ЦБ РФ по контролю капитала и продаж валютной выручки экспортерами, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль

Рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль опустилась на 4,49%, до 103,15 руб., евро/рубль — на 3,38%, до 113,71 руб., фунт/рубль — на 3,17%, до 135,55 руб. За шесть дней рубль укрепился к доллару на %.

Дополнительную поддержку нацвалюта получила от Минфина РФ. Ведомство сообщило, что выплатило купонный доход по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн.

JPMorgan обработал средства, которые были предназначены для выплаты процентов по долларовым облигациям, принадлежащим российскому правительству, и отправил деньги в Citigroup после того, как запросил и получил необходимые разрешения от властей США.

JPMorgan является банком-корреспондентом, через который российские платежи уходят в банк Citigroup, выступающий в качестве платежного агента по облигациям.

Предполагаемая вероятность дефолта России в течение года снизилась. Рубль укрепился незначительно, поскольку кредиторы заявили, что они еще не получили средства. Как средства будут зачислены, укрепление рубля продолжится.

Также положительным фактором для российской валюты выступает продолжение переговоров по мирному урегулированию конфликта.

Сегодня, 18 марта, на торгах Московской биржи, по данным на 10:22 по мск, курс доллара снижается на 64 копейки, до 102,50 рубля, курс евро — на 1 рубль 71 копейку, до 112 рублей.

На торгах в Азии сегодня нефть торгуется в плюсе. Участники рынка ожидают заседания ЦБ РФ. Ожидается, что ЦБ РФ сохранит ставку на уровне 20% годовых.

На это есть несколько причин. Минфин России выплатил купонный доход по облигациям. Рубль укрепился к доллару США на 15.3% до 103,00 руб.

За последние шесть дней россияне вернули в банки 535,4 млрд руб. против ранее снятых 2,844 трлн рублей. Пока объемы остаются низкими у рубля появилась хорошая возможность вернуться к уровню 97 рублей.

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