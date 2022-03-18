Владикавказ, 18 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло вступил во Всероссийскую политическую партию «Единая Россия». Ранее глава РСО-Алании, еще не будучи членом партии, был включен в высший совет партийного объединения. Решение об этом было принято в рамках XX съезда «Единой России» в конце 2021 года.

Er.ru Сергей Меняйло и Дмитрий Медведев

На днях состоялось вручение Меняйло партийного билета. Эту процедуру осуществил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщили 18 марта в пресс-службе главы и правительства РСО-Алании.

Комментируя свое вступление в «ЕР», Меняйло отметил, что он планирует «максимально эффективно использовать все механизмы, которые есть в распоряжении партии», в том числе партийные проекты и инициативы для уверенного развития республики и обеспечения благополучия жителей Северной Осетии.