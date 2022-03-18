Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM На Среднем Урале женщина только через суд смогла расторгнуть договор пожизненного содержания. Свердловчанка заключила его со своей дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд

Marco Verch Professional Photographer and Speaker

В 2017 году пожилая женщина потеряла трудоспособность. Ее дочь настаивала на составлении завещания и заключении особого договора. Мать согласилась, надеясь, что дочь обеспечит ей достойный уход. Однако этого не произошло. Женщина продолжила самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и работу сиделок. При этом дочь начала упрекать свердловчанку в том, что на ее потребности уходит слишком много денег. Кроме того, она намеревалась переселить мать к себе домой, а квартиру продать.

Женщина обратилась в суд. Она требовала расторгнуть договор пожизненного содержания и признать ее право собственности на квартиру. Областной суд Свердловской области встал на сторону пожилой женщины. Ее требования удовлетворили в полном объеме.