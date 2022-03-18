Лос-Анджелес, США, , 10:51 — REGNUM Поклонники модели Ким Кардашьян считают, что она «использует» комика Пита Дэвидсона для пиара её шоу. Об этом 18 марта пишет The Sun.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

Пользователи Сети предполагают, что благодаря роману с комиком Кардашьян хочет повысить рейтинги её будущего шоу The Kardashians для сервиса Hulu. Поклонники модели считают, что на эту «отвратительную манипуляцию» модель решилась, вдохновившись позитивной реакцией общественности на отношения её сестры Кортни Кардашьян с музыкантом Трэвисом Баркером.

ИА REGNUM напоминает, что слухи о романе Кардашьян с Дэвидсоном появились ещё в октябре 2021 года. Пара подтвердила свои отношения 11 марта 2022 года.

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