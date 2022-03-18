Воронеж, , 10:42 — REGNUM Власти Воронежской области уверены в жизнеспособности воронежского шинного завода в случае ухода с российского рынка концерна Pirelli. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Посещение Воронежского шинного завода губернатором Александром Гусевым Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

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«Ознакомился с заявлением Pirelli. В первом приближении можно сделать вывод, что концерн продолжит выполнять перед воронежскими сотрудниками все обязательства, в том числе по выплате зарплаты. Надеюсь, иностранный акционер оперативно детализирует, что стоит за его заявлением, и мы вместе с руководством шинзавода поймем, что делать дальше», — написал Гусев.

Он пояснил, что уже дал поручение своему заместителю прояснить ситуацию.

«Вместе с этим, я общался с директором площадки, у него точно нет панических настроений. В том числе и потому, что совладельцем предприятия является крупная российская структура с мощной господдержкой — «Ростех». Уверен, это обстоятельство обеспечит жизнеспособность завода», — уточнил Гусев.

Ранее итальянская компания Pirelli, которая владеет в том числе заводом в Воронеже, заявила о прекращении инвестиций в России, а также о сокращении деятельности своих заводов на территории России.

Шинный завод является одним из старейших предприятий Воронежа. В 2012 году Воронежский шинный завод был приобретён совместным предприятием компании «Pirelli» и госкорпорации «Ростех» ООО «Пирелли Тайр Руссия».