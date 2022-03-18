Париж, 18 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет продолжать инвестировать в армию, в частности, в передовые технологии, передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

«Я также хочу, чтобы мы укрепили наш гражданский потенциал», — заявил президент, имея в виду «увеличение числа резервистов наряду с внутренними силами безопасности».

«В более широком смысле я хотел бы иметь возможность реализовать план гражданской мобилизации», — отметил Эммануэль Макрон.«Надеюсь, что мы сможем продолжить распространение всеобщей воинской повинности», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что минимальная заработная плата будет увеличиваться примерно на 25 евро в месяц «до лета» в случае переизбрания Эммануэля Макрона.