Шанхай, Китай, , 10:39 — REGNUM Крупнейшие торговые сети Китая запланировали заключение контрактов с российскими поставщиками, сообщает Российский экспортный центр.

Продукты питания

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По информации РЭЦ, объём планируемых контрактов может составить 10 млн долларов. При этом в дегустационном павильоне Made in Russia в Шанхае наблюдается ажиотажный спрос на продукты, произведенные в России.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года товарооборот Москвы и Китая вырос на 34%. В годовом выражении этот показатель достиг почти 64,5 млрд долларов.