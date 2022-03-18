Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали молодого уроженца Нижнего Новгорода, который разместил портрет украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры в галерее портретов участников Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертный полк».

Арест Publicdomainpictures.net

Об этом 18 марта сообщает издание «Фонтанка».

Напомним, портрет Бандеры появился в мае 2020 года на сайте «Бессмертного полка». Сделал это нижегородец через администрируемый им профиль в сети «ВКонтакте». Спустя почти два года 23-летнего молодого человека задержали в Петербурге у дома 17 по улице Комсомола. После чего в его квартире прошли обыски, были изъяты мобильный телефон, два аэрозольных пистолета и патроны к ним.

«Ранее мужчина дважды попадал в поле зрения полиции в связи с вандализмом и мелкой кражей», — говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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