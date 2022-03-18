Новосибирск, 18 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В новосибирском городе Искитиме организована проверка по сообщению о нападении бездомных собак на ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Давид де Конник. Нападение собак (фрагмент)

«По результатам мониторинга СМИ организована проверка соблюдения федерального законодательства по факту нападения бездомных собак на несовершеннолетнего вблизи детского сада «Огонёк» в Искитиме», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры.