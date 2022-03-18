Москва, 18 марта 2022, 10:36 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры патрулирования и сопровождение вертолетами подразделений Вооруженных сил РФ в рамках специальной военной операции на Украине.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
В Минобороны уточнили, что авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.