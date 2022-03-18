Карачевский район, Брянская область, 18 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Особо опасного рецидивиста, обвиняемого, в том числе в убийстве, осудили в Карачевском районе Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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В мае 2021 года ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель во время ссоры в посёлке Согласие напал с ножом на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Ещё одному участнику конфликта злоумышленник поранил руку.

Кроме того, в ноябре 2020 года обвиняемый сломал челюсть жителю деревни Грибовы Дворы.

С учётом наличия в действиях злоумышленника особо опасного рецидива преступлений 17 марта 2022 года он приговорён судом к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Решение ещё не вступило в законную силу.