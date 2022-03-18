Ростов-на-Дону, 18 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) не сможет принимать и отправлять самолёты до 26 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани 18 марта.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

«Режим ограничения полетов в аэропорту «Платов» решением Росавиации продлён до 3:45 мск 26 марта 2022 года», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

ИА REGNUM сообщало, что международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) приостановил свою работу утром 24 февраля в связи с началом специальной военной операции России по защите Донбасса.