18 марта 2022 | Время чтения 9 мин

Александр Караман, , 12:04 — REGNUM В. В. Путин задал риторический вопрос о так называемой пятой колонне, явной и скрытой, о необходимости ментально определиться, с кем они — с Россией или коллективным Западом?

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

Представляется, что такой момент истины наступил не только для российской пятой колонны, но вообще для всех, кто до настоящего времени держал голову в песке. Песок ведь зыбкая почва, может и совсем затянуть.

Такой риторический вопрос сейчас, как никогда остро, стоит и перед Приднестровьем — с кем мы? Казалось бы, вопрос неуместный. Ведь результаты референдума 17 сентября 2006 года, в ходе которого 97,1% от принявших в нём участие проголосовали за независимость ПМР с последующей интеграцией с Россией, являются лучшим ответом на этот вопрос.

После этого последовал ряд действий, как бы закрепляющих результаты референдума. Мы приняли решение об имплементации норм российского законодательства в систему права Приднестровья, приняли уникальное решение об использовании российской государственной символики наряду с символикой ПМР. Россия не оставила без внимания чаяния народа Приднестровья. Мы фактически стали ещё одним дотационным регионом для бюджета Российской Федерации.

Россия вообще, на протяжении всех лет является ангелом-хранителем для Приднестровья, начиная с агрессии Республики Молдова в 1992 году. Ангел-хранитель в юриспруденции называется гарантом существования. Российская Федерация стала гарантом нашего с Молдовой переговорного процесса.

Конфликт между вооруженными формированиями Молдавии и Приднестровья, 1992 год Симановский Альбер

Переговорный процесс между Приднестровьем и Молдовой в широком смысле слова как таковой был начат 28 апреля 1994 года, когда президенты Молдовы и Приднестровья М. Снегур и И. Н. Смирнов в присутствии главы Миссии СБСЕ в Молдове Р. Сэмуэла и полномочного представителя президента Российской Федерации, Чрезвычайного и Полномочного Посла В. М. Васева подписали инициированное и разработанное российской стороной Заявление, в котором Республика Молдова и Приднестровская Молдавская Республика, названная Приднестровьем, впервые были названы Сторонами.

Стороны договорились:

— безотлагательно и без предварительных условий начать переговорный процесс по всему комплексу вопросов, представляющих взаимный интерес;

— устранить все барьеры, препятствующие нормальному осуществлению хозяйственно-экономических и социально-культурных связей, обеспечить их восстановление и развитие;

— наладить взаимовыгодные связи в экономической, торговой, кредитно-финансовой и других сферах жизнедеятельности в интересах всего населения.

Таким образом, настоящее Заявление составлено, по сути, в форме двустороннего международного договора, депозитарием которого является СБСЕ (с 1 января 1995 г. — ОБСЕ), и в котором ПМР впервые названа Приднестровьем и Стороной.

В развитие настоящего Заявления 5 июля 1995 года президент ПМР И. Н. Смирнов и президент Республики Молдова М. Снегур подписали Соглашение о поддержании мира и гарантиях безопасности между Республикой Молдова и Приднестровьем, в котором Стороны обратились к Российской Федерации, Украине и ОБСЕ с просьбой быть гарантами соблюдения настоящего Соглашения.

Таким образом, зародился формат переговорного процесса «3+2», в котором 3 — это гаранты переговорного процесса (ОБСЕ, Россия, Украина), 2 — это стороны конфликта (Молдова и Приднестровье).

Основным и главным документом в таком формате является Меморандум об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем, подписанный 8 мая 1997 года в Москве.

Российские войска в Приднестровье Mil.ru

После подписания 19 марта 2003 года Протокола о начале совместной работы по подготовке конституции общего государства в апреле 2003 года была образована Совместная приднестровско-молдавская конституционная комиссия (СКК) для разработки проекта Конституции Общего федеративного государства.

По инициативе Российской Федерации был подготовлен проект меморандума об основных принципах государственного устройства Федеративной Республики Молдова, впоследствии именуемый в экспертных кругах как «Меморандум Козака». Данный проект предусматривал создание федерации, состоящей из двух субъектов федерации — Приднестровья и Гагаузии, с одной стороны, и федеральной территории, состоящей из остальной части Молдовы, с другой стороны.

Несмотря на то, что положения данного проекта ставили крест на независимости Приднестровья, а, возможно, и на судьбе её первого президента, И. Н. Смирнов согласился с предложенным Российской Федерацией проектом.

Проект «Меморандума Козака» был парафирован президентами Приднестровья и Республики Молдова, была назначена дата его официального подписания, по поводу которого в Кишинев с официальным визитом должен был прибыть президент Российской Федерации В. В. Путин и, в присутствии которого В. Н. Воронин и И. Н. Смирнов должны были подписать Меморандум. Однако 25 ноября президент Молдовы В. Н. Воронин выступил с заявлением, в котором он заявил об отказе от подписания плана, предложенного Россией.

Сегодня не секрет, что такое решение В. Н. Воронин принял после звонка посла США в Республике Молдова и действующего тогда председателя ОБСЕ и, будущего Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера, которые дали понять президенту Молдовы, что он позволил себе непростительную вольность.

1 июня 2004 года в Кишиневе состоялась встреча президента Молдовы В.пН. Воронина с группой послов, аккредитованных в Молдове, в ходе которой было озвучено предложение подписать Пакт стабильности и безопасности для Республики Молдова (ПСБРМ). Пактом предлагалось исключить Приднестровье из переговоров, а Румынию, ЕС и США привлечь к переговорному процессу в качестве медиаторов.

Тогда в мире вообще и на Украине в частности подули ветры перемен. Коллективный Запад почувствовал угрозу в возрастающей роли Российской Федерации на постсоветском пространстве. 23 января 2005 года, с инаугурацией третьего президента В. Ющенко, на Украине официально начинается «оранжевая эпоха».

Оранжевая революция. Киев.2004 Marion Duimel

Предложения В. Н. Воронина получили развитие в ходе встречи гарантов от ОБСЕ, Российской Федерации и Украины с политическими представителями Республики Молдова и Приднестровья, состоявшейся 16−17 мая 2005 года в г. Винница. Представители Украины и ОБСЕ поддержали инициативу Республики Молдова о приглашении на следующую встречу представителей Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.

Представитель Приднестровья В. А. Лицкай согласился с предложением Молдовы, Украины и ОБСЕ и, в свою очередь, убедил И. Н. Смирнова. И уже 28 октября 2005 года в Тирасполе состоялось первое заседание «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в формате «5+2», где 5 — это 3 гаранта (ОБСЕ, Россия, Украина) и 2 наблюдателя (США и ЕС), а 2 — это стороны конфликта (Молдова и Приднестровье).

Во время правления президента ПМР Е. В. Шевчука статус США и Евросоюза был поднят до уровня участника переговорного процесса, он получили полное право влиять на повестку дня и ход переговорного процесса. С учётом того, что решения в ОБСЕ и Европейском союзе принимаются на основе консенсуса, ни одно предложение по будущему статусу Приднестровья не могло быть принято без согласия США, Европейского союза и ОБСЕ.

Ещё в конце 2017 года я говорил о несостоятельности такого формата, в первую очередь в связи с тем, что один из гарантов переговорного процесса, Украина, открыто приняла позицию Молдовы, одной из сторон конфликта.

Украина разместила на своей территории силы Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) — европейской структуры, созданной ещё в 2005 году по совместной просьбе президентов Молдовы и Украины для осуществления контроля движения на приднестровском участке границы с Украиной.

Украина после антиконституционного переворота открыто заявила о поддержке Молдовы в её стремлениях ликвидации «Тираспольского пророссийского режима».

Украина по просьбе Молдовы в 2017 году разместила на своей территории подразделения пограничной и таможенной служб, а также полиции Молдовы на приднестровском участке границы с Украиной, что привело к полной блокаде Приднестровья.

Уже тогда до небывалого низкого уровня скатились отношения США и Евросоюза с Россией из-за введенных ими санкций против России и неприкрытой антироссийской, русофобской политики.

Я тогда высказал мысль о том, чтобы именно Приднестровье должно было сделать соответствующее заявление об исчерпании ресурсов и потенциала формата «5+2» и предложить новый формат.

Здание парламента и правительства ПМР в Тирасполе Stefan Krasowski

В силу того, что на стороне Молдовы всегда будут выступать США, Евросоюз и ОБСЕ, а на стороне Приднестровья — Россия, я предложил новый формат, который мог бы выглядеть «2+2», где одни 2 — это стороны конфликта (Молдова и Приднестровье), а другие 2 — это гаранты (Россия и США). Мне тогда казалось, что в таком формате намного легче будет прийти к какому-то согласию.

Сегодня представляется, что и такой формат уже невозможен, поскольку именно США возглавили новый крестовый подход коллективного Запада против России. Сегодня, по сути, это попытка реванша за поражение Третьего рейха в 1945 году. Сегодня под этими знамёнами вновь стоят все те, кто в 1941 году пошли войной на СССР.

Сегодня вновь ополчились на Россию потомки немецких фашистов и их европейских прихвостней. Но сегодня в авангарде этой колонны идут вчерашние союзники СССР по антигитлеровской коалиции — США и Великобритания. Англосаксы сбросили любые маски приличия.

Российская Федерация была вынуждена принять решение о выходе из Совета Европы. В отместку вчера Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально признала факт «российской вооружённой агрессии против Молдовы в 1992 году», а также «российскую оккупацию Приднестровья».

Некоторые российские специалисты по проблемам Приднестровья заявили, что такое решение ПАСЕ не может влиять на ход переговорного процесса, поскольку ПАСЕ не является участником переговорного процесса, и, что, мол, многое теперь зависит от позиции президента Молдовы М. Санду.

Позиция М. Санду не заставила себя долго ждать, и уже сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом она заявила, что «мы всегда говорили и требовали вывода российских войск из Приднестровья».

Президент Молдавии Майя Санду President.gov.ua

Сегодня стал вопрос о существовании России, сегодня России объявлена так называемая гибридная война, которую Россия ведёт одна против всего коллективного Запада. Россия не нуждается в военной или экономической помощи со стороны. Сегодня Россия в состоянии сама решить все проблемы на всех театрах этой гибридной войны.

Возвращаясь к началу изложенного, ещё раз следует сказать, что пришло время определиться. Сегодня Россия нуждается в солидарности, в том числе со стороны Приднестровья. Если депутаты Верховного Совета представляют своих избирателей, среди которых более 220 тысяч граждан Российской Федерации, на мой взгляд, следовало бы принять заявление о поддержке курса Российской Федерации и её Президента В. В. Путина.

Также, наверное, следовало бы заявить о том, что формат «5+2» исчерпал себя, что единственным гарантом для будущего Приднестровья является только Российская Федерация.

Представляется, что пауза затянулась до неприличия долго.