Ханчжоу, Китай, , 10:31 — REGNUM Строительство нового проекта гидроаккумулирующей гидроэлектростанции началось 17 марта в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщила компания State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd., передает агентство Синьхуа.

ГЭС Chintohere

Гидроэлектростанция в уезде Тайшунь города Вэньчжоу имеет установленную мощность 1,2 млн кВт. Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию к 2028 году при общем объеме инвестиций в размере 7,13 млрд юаней (около $1,12 млрд).

На сегодняшний день в Чжэцзяне действуют четыре гидроаккумулирующие гидроэлектростанции общей установленной мощностью 4,58 млн кВт. Шесть таких станций все еще находятся в стадии строительства.