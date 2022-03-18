Донецк, , 10:31 — REGNUM Введение бесполётной зоны над Донецкой Народной Республикой имеет смысл, но данных о её введении нет. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передаёт телеканал «Звезда».

Эдуард Басурин Andrew Butko

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Басурин уточнил, что речь шла о предположении, что ее введение имело бы смысл. Он не владеет точной информацией о введении бесполетной зоны усилиями России.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» Басурин рассказал, что ДНР и ЛНР не требуются средства противовоздушной обороны, если Россией будет развёрнут «купол» бесполётной зоны.