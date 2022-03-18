Кемерово, , 10:31 — REGNUM Производители яиц Кемеровской области обеспечивают бесперебойный выпуск продукции. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Яйца Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным минсельхоза, по итогам 2021 года производство яиц на территории Кузбасса составляет 1 млрд 214,7 млн штук (101,8% к 2020 году).

За январь-февраль 2022 года производство к уровню того же периода 2021 года составляет 104,9%.

В министерстве подчеркнули, что Кемеровская область обеспечена куриным яйцом на 154,2%. На территории региона работает пять птицефабрик.