Владикавказ, 18 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Из Северной Осетии в Донбасс отправились фуры с очередной партией гуманитарного груза. Всего собрано около 60 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. В оказании помощи пострадавшим от военных действий жителям ДНР приняли участие местные жители, предприниматели, органы власти, сообщили 18 марта в пресс-службе главы и правительства РСО Алании.

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Фуры доставят груз в Ростов-на-Дону, откуда он будет переправлен в Мариуполь. В грузовиках средства гигиены, мука, сахар, картофель, подсолнечное масло, бутилированная питьевая вода и другие необходимые вещи.

Глава республики Сергей Меняйло поручил оказывать помощь народу Донбасса на регулярной основе. Ранее из Северной Осетии уже отправлялись колонны с фурами, загруженными стройматериалами, продуктами питания и предметами первой необходимости.