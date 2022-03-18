Курск, , 10:30 — REGNUM Аэропорт «Курск» останется закрыт до 26 марта. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение приняла Росавиация.

Багаж Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Полеты временно ограничены также в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальные аэропорты работают.

В Курской области продолжает работу круглосуточная горячая линия для пассажиров, на которой можно задать вопросы о возврате билетов и пассажирских перевозках.

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