Курск, 18 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Аэропорт «Курск» останется закрыт до 26 марта. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение приняла Росавиация.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж

Полеты временно ограничены также в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальные аэропорты работают.

В Курской области продолжает работу круглосуточная горячая линия для пассажиров, на которой можно задать вопросы о возврате билетов и пассажирских перевозках.