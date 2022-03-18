Москва, , 10:29 — REGNUM Самой счастливой страной в мире в пятый раз подряд стала Финляндия. Об этом свидетельствуют данные ежегодного всемирного рейтинга счастливых стран World Happiness Report, опубликованный ООН, передают РИА Новости.

Хельсинки, Финляндия (сс) Timo Newton-Syms

В топ-10 счастливых стран мира вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. США оказались на 16-м месте, Великобритания — на 17-м, Франция — на 20-м.

Самые счастливые страны из бывшего СССР — Литва (34-е место), Эстонии (36-е), Казахстан (40-е), Латвия (42-е), Узбекистан (53-е), Молдавия (62-е), Киргизия (64-е), Белоруссия (65-е), Туркмения (78-е), Россия (80-е), Армения (82-е), Таджикистан (83-е), Азербайджан (92-е), Украина (98-е), Грузия (105-е).

Наиболее несчастливыми странами оказались Афганистан и Ливан. Эти страны заняли последнюю строчку рейтинга — 146-е место.

В рейтинге World Happiness Report оцениваются 146 стран мира и учитываются продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и т. д. Впервые всемирный доклад о счастье вышел в 2012 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООН опубликовала World Happiness Report-2019 (ежегодный рейтинг счастливых стран). Япония оказалась на 58 месте.

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