Воронеж, , 10:29 — REGNUM Межрегиональный канал поставки наркотических средств пресекли сотрудники УФСБ по Воронежской области, сообщили 18 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Автомобиль 36-летнего жителя Ставрополя был остановлена на одном из участков трассы М-4 «Дон» в связи с имеющейся оперативной информации. При осмотре его машины были обнаружены и изъяты полиэтиленовые свертки с различными синтетическими наркотическими средствами в особо крупном размере — всего более 34 килограммов.

Как уточнила официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая, в отношении задержанного следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело, он отправлен под стражу.