Сеул, , 10:28 — REGNUM Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил желание провести встречу с избранным президентом Юн Сок Ёлем как можно скорее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации действующего президента Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Мун, скорейшее проведение личной встречи действующего и избранного президентов является проявлением уважения к народу.

«Двери «Голубого дома» всегда открыты. В проведении каких-либо консультаций для организации встречи нет необходимости», — процитировала слова президента Пак Кён Ми.

Напомним, что действующий президент должен был встретиться с избранным главой государства 16 марта, однако встреча не состоялась.

По мнению экспертов, в ходе рабочих консультаций стороны не договорились по вопросу помилования экс-президента страны Ли Мён Бака.

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