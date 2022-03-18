Сеул, 18 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил желание провести встречу с избранным президентом Юн Сок Ёлем как можно скорее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации действующего президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Как отметил Мун, скорейшее проведение личной встречи действующего и избранного президентов является проявлением уважения к народу.

«Двери «Голубого дома» всегда открыты. В проведении каких-либо консультаций для организации встречи нет необходимости», — процитировала слова президента Пак Кён Ми.

Напомним, что действующий президент должен был встретиться с избранным главой государства 16 марта, однако встреча не состоялась.

По мнению экспертов, в ходе рабочих консультаций стороны не договорились по вопросу помилования экс-президента страны Ли Мён Бака.