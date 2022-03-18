Чагчаран, Афганистан, 18 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Местные источники в провинции Горе в Афганистане сообщили, что у провинциальной больницы произошёл взрыв. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Скриншот страницы tvc.ru Взрыв

По их словам, причиной взрыва стала бомба, заложенная в мотоцикле.

Сотрудники медучреждения подтвердили, что в результате взрыва пострадал один человек. По их словам, мужчина получил лёгкие ранения.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.