Красноярск, , 10:25 — REGNUM В ходе спецоперации на Украине погибли ещё двое военнослужащих из Красноярского края.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Норильска, глава города Дмитрий Карасев выразил соболезнования родным и близким Эгемберди Дорбоева, погибшего 8 марта.

По словам Карасева, Дорбоев «не так давно приехал в Норильск». Осенью 2021 года он был призван в армию, затем заключил контракт и проходил службу в отдельном разведывательном батальоне в Белгородской области.

Глава Манского района Красноярского края Артём Черных сообщил о том, что в Камарчагском сельсовете прошло прощание с Александром Лазаренко. Он погиб, выполняя воинский долг в ходе спецоперации.

Александр Лазаренко указом президента награждён орденом Мужества посмертно, пишет Черных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о том, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Шарыповского района майор Сергей Кашанский.

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