18 марта 2022 | Время чтения 2 мин

ИА REGNUM, , 11:38 — REGNUM ООО «Умные Решения», а также Дозорцев Алексей Викторович обратились в Симоновский районный суд г. Москвы с иском к ООО «Регнум», ООО «ГУГЛ», ООО «Яндекс» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Заявленный иск 22.09.2021 г. судом был частично удовлетворен. Поводом для подачи иска стал материал «Российский бренд детского питания атаковали украинские рейдеры?».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

На незаконное решение Симоновского районного суда г. Москвы ООО «Регнум» через этот же суд подало апелляционную жалобу, а также кассационную жалобу на ранее вынесенное Симоновским судом определение, которым суд отказал в передаче дела о защите деловой репутации юридического лица на рассмотрение в арбитражный суд. После подачи жалобы найти концы дела уже не представляется возможным.

13.01.2022 г. дело вернулось из кассационного суда общей юрисдикции в Симоновский районный суд г. Москвы. У суда первой инстанции не было законных препятствий для дальнейшего направления дела в суд апелляционной инстанции. Никакой информации о направлении апелляционной жалобы в вышестоящий суд не поступало. Дела в канцелярии Симоновского суда нет, ознакомиться с ним не возможно. Как сообщили в канцелярии суда, дело находится у судьи. На звонки помощник судьи не отвечает, в здание суда из-за карантинных мер допуска нет. На сегодняшний день шесть месяцев прошло с момента обжалования решения суда, жалоба на незаконное решение судом не направлена в вышестоящую инстанцию, сроки для обжалования решения истекли. С текстом Определения Симоновского районного суда сторонам ознакомиться суд не предоставляет возможности, дела нет в канцелярии, судья держит дело у себя и не выдает его.

Симоновский районный суд г. Москвы Simonovsky.msk.sudrf.ru

Председателю Симоновского суда г. Москвы направлено официальное обращение с просьбой предоставить информацию о движении апелляционной жалобы. Также в адрес суда направлено обращение с просьбой предоставить копии судебных актов, в том числе определение суда первой инстанции, вынесенное в момент отсутствия дела в суде. 21.12.2021 г. , в день вынесения Симоновским районным судом определения по делу (содержание его сторонам неизвестно), это же дело рассматривал кассационный суд. Возникает законный вопрос: так в каком же именно суде в этот день находились материалы дела?

В целях получения достоверной информации о движении апелляционной жалобы и ознакомления с тестом определения суда подано заявление об ознакомлении с материалами дела в электроном виде, однако доступа к материалам дела суд до сих не предоставил.