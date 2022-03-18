Пекин, , 10:25 — REGNUM Китай успешно отправил на орбиту новый спутник дистанционного зондирования серии «Яогань-34» с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Запуск ракеты «Чанчжэн-11» Cristóbal Alvarado Minic

Пуск был осуществлен 15:09 вечера по пекинскому времени 17 марта. Спутник «Яогань-34 02» был выведен на орбиту ракетой «Чанчжэн-4C» и успешно вышел на запланированную орбиту.

Этот спутник дистанционного зондирования будет использоваться для обследования земельных ресурсов, городского планирования, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, а также для предотвращения и уменьшения опасности стихийных бедствий. Это был 411-й пуск серии ракет-носителей «Чанчжэн».