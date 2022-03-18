Донецк, , 10:25 — REGNUM В Донецке под обстрел украинских вооружённых формирований попала больница. Об этом 18 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Артобстрел Mil.gov.ua

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По данным штаба, в результате обстрела украинских формирований, пострадало здание больницы №14, расположенной в Петровском районе Донецка. Пострадали три человека — два сотрудника больницы и один мирный житель.

В штабе рекомендовали жителям не выходить из дома без лишней надобности.

Как сообщало ИА REGNUM, три жителя Волновахи ранены в результате обстрела ВСУ.