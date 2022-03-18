Москва, , 10:23 — REGNUM Российские птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, сообщает «Коммерсантъ».

Яйца Moizhivot.ru

"Вслед за производителями других базовых товаров птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в рознице уже подорожали на 25%», — говорится в сообщении.

Производство яиц внутри России на треть зависит от импорта, поэтому ожидается рост цен еще на 40%, уточняет газета.

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Как сообщало ИА REGNUM, поставщики товаров повседневного спроса стали отменять промоакции, которые позволяли отечественным магазинам снижать цены. На товары со скидками приходилось около половины покупок в крупнейших розничных сетях.

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