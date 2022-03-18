Москва, , 10:22 — REGNUM Совет Думы 21 марта обсудит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта. Совет Думы должен будет определиться с датой обсуждения вопроса на пленарном заседании.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ в связи с истечением срока ее полномочий.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать, чью кандидатуру глава государства внесет на обсуждение в Госдуму.

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