Курагинский район, Красноярский край, 18 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Курагинском районе Красноярского края следователи начали проверку по факту размещения в мессенджере объявления о продаже ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Объявление о продаже двухлетней девочки появилось 17 марта в одной из групп, в которой состоят местные жители. По предварительным данным, его автором оказалась 12-летняя сестра матери ребёнка.

«Со слов девочки, она решила пошутить и не думала о последствиях. По имеющимся данным, семья, в которой воспитывается девочка не состояла на профилактическом учете в органах системы профилактики», — отметили в ведомстве.

Процессуальное решение по факту инцидента будет принято по итогам проверки.