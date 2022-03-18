Йошкар-Ола, , 10:21 — REGNUM Марий Эл присоединится к празднованию восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В Йошкар-Оле в связи с проведением мероприятий будет ограничено движение на ряде участков, сообщает мэрия города.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

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Праздничные акции и концерты в рамках «Крымской весны» состоятся в различных муниципальных образованиях, а центральной площадкой станет Йошкар-Ола, где запланированы торжественные мероприятия.

Что касается других городов, то в Волжске, в частности, состоится праздничный концерт-митинг «Мой Крым — моя Россия», в Козьмодемьянске выступят народные и танцевальные коллективы, ансамбли песен и фольклора. В программу войдут различные песни, танцы и выступления.

Ранее мэрия Йошкар-Олы предупредила в связи с проведением праздничных мероприятий об ограничении остановки и стоянки транспортных средств при заезде к ряду домов по улице и запрете движения с 07:00 до 17:00 при заезде к дому № 22 по улице Машиностроителей со стороны улицы Свердлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошёл референдум, по результатам которого почти 97% участников поддержали воссоединение данных территорий с Россией. С тех пор в марте отмечается «Крымская весна», при этом в 2022 году мероприятия также проводятся в поддержку спецоперации России на Украине и жителей Донбасса, которые восемь лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.