Джакарта, 18 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри прибыл с визитом в Индонезию, где встретился с президентом Джоко Видодо. Об этом глава индонезийского государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Министр иностранных дел Египта посетил президентский дворец, передав приглашение президента Абдель Фаттаха Ас-Сиси принять участие в саммите по изменению климата (COP27) в Египте», — написал президент Индонезии в Twitter.

Президент Индонезии кратко переговорил с делегацией Египта по ряду вопросов, включая усилия по активизации экономического сотрудничества, торговлю, инвестиции, а также образование.

В разгар пандемии коронавируса товарооборот между Индонезией и Египтом вырос на 57,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что власти Саудовской Аравии казнили двух индонезийских граждан.