Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга, которые готовы принять в семью детей-сирот из Донбасса, окажет содействие партия «Единая Россия». Об этом заявили в пресс-службе регионального отделения партии в Северной столице.

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Петербуржцы не остались равнодушными к судьбе многих тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. На базе штаба партии собрали несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Люди часто приносят детские товары и питание.

Одна из участниц сбора помощи, многодетная мать, заявила, что готова также принять в свою семью ребёнка из Донбасса, который потерял родителей. И это не единичный случай. В отделении партии выразили готовность повлиять на ускорение процесса оформления документов опеки и попечительства в отношении таких детей.

«Мы готовы помочь петербуржцам: постараемся сделать процесс наиболее безболезненным и ускорить его. Совместно с исполнительными органами власти будем способствовать тому, чтобы оформление и согласование документов проходило быстро, без чиновничьих проволочек. Дети ни в чем не виноваты. И мы должны сделать для них всё, чтобы они себя хорошо чувствовали, жили, радовались, взрослели и приносили нам счастье», — сообщил депутат Законодательного Собрания Петербурга, член фракции «Единая Россия» Антон Соловьев.

Напомним, региональное отделение партии заявило о том, что сбор помощи будет продолжаться, пока есть такая необходимость. Первую партию гуманитарного груза объёмом в 20 тонн в «Единой России» отправили 25 февраля. При этом готовится к отправке уже вторая партия гумпомощи.

Читайте ранее в этом сюжете: ОНФ в Петербурге собрал 10 тонн помощи для беженцев